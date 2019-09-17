الرقابة القضائية لمدير الجزائرية للمياه و3 إطارات بتهم تلاعبات بأموال الخدمات الاجتماعية بغرداية

أمر قاضي التحقيق بمحكمة غرداية، بوضع كل من مدير الجزائرية للمياه و3 إطارات من بينهم رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية و رئيس مركز الجزائرية للمياه بمتليلي و إطار آخر من مركز القرارة ،تحت الرقابة القضائية.

وقد وجهت للمتابعين تهم تتعلق بالتلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية في انتظار استكمال التحقيق القضائي

وكانت مصالح البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغرداية قد فتحت تحقيق معمق في القضية

حيث تم الاستماع إلى كل الأطراف ليتم تقديمهم امام وكيل الجمهورية لذي محكمة غرداية

والذي حولهم على قاضي التحقيق الذي امر بوضعهم تحت الرقابة القضائية