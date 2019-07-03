الرقابة القضائية لمدير وكالة اتصالات الجزائر ومقاولين بغرداية

تمت متابعتهم بتهم تتعلق بالفساد

أمر قاضي التحقيق بوضع كل من مدير وكالة اتصالات الجزائر بغرداية، ومقاول، وممول، وموظف تحت الرقابة القضائية.

فيما إستفاد باقي الموظفين الذين تم إستدعائهم للتقديمة من الأفراج ووضعهم كشهود في القضية بعدما تم تقديم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة غرداية.

والذي أمر بتحويلهم رفقة الملف أمام قاضي التحقيق.

وحسب المعلومات المتوفرة “للنهار” فإنّ مصالح البحث والتحري التابعة للدرك الوطني فتحت تحقيق بناء على معلومات

ورسائل ورودت اليها بالتنسيق مع وكيل الجمهورية بمحكمة غرداية حول وجود صفقات مشبوهة و عمليات إختلاس

تم التستر عنها ليتم فتح تحقيق في القضية حيث تم سماع مدير الوكالة وموظفين ومقاول وممول

حول طريقة إستفادتهم من مشاريع تخص ربط شبكة الهاتف والانترنيت إلى جانب صفقة تموين وكالة اتصالات

الجزائر بأجهزة إعلام إلى هذا الى جانب ثغرة مالية بسيطة تمت معالجتها تخص أموال بطاقات التعبئة.

حيث تم توجيه إتهامات منها جنح منح إمتيازات غير مستحقة للغير وسوء تسيير وإستغلال الوظيفة في

إنتظار إستكمال التحقيق القضائي و إحالة الملف على المحاكمة.