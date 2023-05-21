الرقابة القضائية لمدير ccls في قضية 40 ألف قنطار حمص فاسد

وضع قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية ميلة “ب.س” تحت الرقابة القضائية، في قضية وضع للبيع منتوج فاسد تتعلق باكتشاف 40 ألف قنطار من مادة الحمص فاسدة.

وتوبع المعني، رفقة مدير التعاونية السابق واطارات آخرين منهم رئيس وحدة التخزين ومراقب النوعية بالتلاغمة ونائب مدير النوعية السابق بإساءة استغلال الوظيفة والإهمال.

وكانت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد قد قامت بتوقيف المعنيين والتحقيق معهم على مدار عدة أشهر. قبل القيام بإحالتهم على نيابة الجمهورية بمحكمة شلغوم العيد.