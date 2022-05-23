الرقابة القضائية لموثّق هرّب 56 ألف أورو عبر مطار الجزائر

أمر عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء بوضع موثّق المدعو “س.رفيق” تحت الرقابة القضائية. وذلك بعد الإستماع له في التهمة الموجهة إليه. والمتعلقة بمخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وجاءت متابعة الموثق بالتهمة عقب توقيفه من قبل مصالح شرطة الحدود وبالتنسيق مع اعوان الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين نهاية الأسبوع الفارط. بعدما تبين أنه كان بصدد تهريب مبلغ مالي معتبر من الأورو للخارج دون التصريح به لدى مكتب الجمارك. وحول المشتبه فيه على التحقيق الأمني ثم القضائي بعدما ضبط بحوزته حوالي56 الف أورو مخباة بإحكام بين امتعته.

هذا وقد تم سماع المتهم من قبل عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الداى البيضاء على نيابة محكمة بئر مراد رايس، للتحقيق معه في قضايا اخرى.

تجدر الإشارة أن هذا الموثق كلف بتحرير عقود سكنات عقارية لشركة الترقية العقارية “لينكر” التي تشرف على مشروع سكني بالشراقة غرب العاصمة. وتم إعذاره بتوقيف تحريرها لوجود نزاع بين شريكين مالكين احدهما اجنبي.

طالع أيضا

توقيف موثّق بصدد تهريب 56 ألف أورو عبر مطار الجزائر

وكانت مصالح شرطة الحدود وبالتنسيق مع أعوان الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين قد أوقفت نهاية الأسبوع الفارط. مسافر وهو موثق. بعدما تبين أنه كان بصدد تهريب مبلغ مالي من الأورو إلى الخارج دون التصريح به لدى مكتب الجمارك. وقامت ذات المصالح، بتحويل المشتبه فيه وهو موثق من العاصمة يدعى”س.رفيق” على التحقيق الأمني ثم القضائي. بعدما ضبط بحوزته حوالي 56 ألف أورو مخبأة بإحكام بين أمتعته. كما سيواجه المشتبه فيه بناءا على ذلك جنحة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. حيث من المقرر ان يمثل هذا الاخير اليوم أمام نيابة محكمة الدار البيضاء للنظر فيما وجه إليه من إتهامات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور