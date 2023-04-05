قناة النهار الرقمنة الشاملة.. نحو تحديد دقيق لأملاك الدولة والأفراد بقلم قناة النهار نشر في 05 أفريل 2023 - 17:57 شارك غرِّد أرسل 87 0 الرقمنة الشاملة.. نحو تحديد دقيق لأملاك الدولة والأفراد إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/5ula7 اقرأ أيضا "عوار :" طريقة تربيتي كانت جزائرية والجزء الكبير من شخصيتي جزائري قناة النهار 16 مارس بلماضي : إستدعاء اللاعبين ماشي كادو..عوار لديه رغبة كبيرة للعب معنا قناة النهار 19 مارس ZOOM " مع "MISTERX " الحلقة 07.. " بنت البلاد" قناة النهار 04 أفريل شاهد .. أمن سعيدة يطيح بشخص يمارس السحر و الشعوذة بمحلّه التجاري قناة النهار 21 مارس عدم الإحترام يطغى على الوسط الفني قناة النهار 31 مارس بلماضي : لاعبنا بتشكيليتين مختلفتين لضبط التشكيلة المثالية واللعب بطريقين مختلفتين قناة النهار 28 مارس إيناس بطلة مسلسل الدامة.. ما نحكموش على الكتاب من غلافو قناة النهار 04 أفريل رجال صدقوا : الصحابي سلمة بن عمرو بن الأكوع قناة النهار 25 مارس البويرة : توفير اللحوم البيضاء بأسعار معقولة تحسبا لشهر رمضان قناة النهار 19 مارس أمون تالنس يغني للمرحوم عاقيل ويبدع بأغنية histoire قديمة عاودت حياة قناة النهار 27 مارس