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قناة النهار

الرقمنة الشاملة.. نحو تحديد دقيق لأملاك الدولة والأفراد

بقلم قناة النهار
الرقمنة الشاملة.. نحو تحديد دقيق لأملاك الدولة والأفراد
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الرقمنة الشاملة.. نحو تحديد دقيق لأملاك الدولة والأفراد

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