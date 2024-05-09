الرقمنة في ظل برنامج رئيس الجمهورية..عنوان ملتقى جهوي بسيدي بلعباس

افتتحت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين الملتقى الجهوي الغرب بالمدينة الجامعية سيدي بلعباس. و شهد اللقاء حضورا قويا للقواعد النضالية للمكاتب الولائية الخاصة بالغرب الجزائري بأكثر من 700 مناضل. في صفوف الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين.

وحمل الملتقى عنوان “دور الرقمنة في تعزيز نجاح المؤسسات الناشئة في ظل برنامج رئيس الجمهورية و استراتيجية وزير التعليم العالي والبحث العلمي”. بجامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس.

و في السياق ذاته، ثمّن بويعقوب نور الدين المكلّف بالإعلام و الاتصال في الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين في إتصال مع ” النهار اونلاين”. التزمات رئيس الجمهورية الخاصة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مبرزا أن الجزائر عكفت خلال السنوات الأخيرة. على العمل من أجل كسب رهان الجودة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي عبر إطلاق عدة مشاريع بهدف جعل الجامعة قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني وللتنمية المستدامة.

و أشار بويعقوب نور الدين، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وضع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في قلب أجندة الجزائر الجديدة، حيث أن من بين مُجمل التزاماته، 11 منها خُصّص للجامعة الجزائرية.

و تابع بويعقوب قائلاً “تجلّت النتائج الإيجابية، منذ قدوم البروفيسور بداري، أين باشر العديد من الإصلاحات على مستوى القطاع، ما أحدث ثورة كبيرة ساهمت في الرفع من قيمة الجامعة الجزائرية، للوصول بها إلى مصاف مثيلاتها عربيا وإقليميا كما قطع الوزير بداري، شوطاً كبيرا في رقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، للوصول إلى صفر ورق، فيما يخص التسجيلات الجامعية، الترقيات، إضافة إلى المسابقات والخدمات الجامعية.