الرقمنة نحو دولة عصرية.. الرئيس تبون يأمر بإعداد خارطة اجتماعية وطنية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الهدف من وراء الدخول الفعلي في العمل ببوابة الرقمنة هو تحسين التسيير وتقليل المصاريف، مع تحقيق الفعالية في إدارة شؤون الدولة والمواطن، الذي ستسهل حياته أكثر فأكثر، مما يعزز الرفاه.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الاحد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية يتضمن نتائج الاجتماع، أمر رئيس الجمهورية، الوزيرة المحافِظة السامية للرقمنة بإعداد الخارطة الوطنية الاجتماعية، قبل الدخول الاجتماعي المقبل. وهو ما يحيل الجزائر على عهد جديد من العدالة الاجتماعية في إطار رؤية دولة عصرية قوية معززة بمنظومة رقمية ضامنة للسيادة، وتكبح كل أشكال الغش والفساد.