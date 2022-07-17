الرقم الأخضر يطيح بمسبوق استفز زوّار المعرض الدولي لركن مركباتهم

أوقفت مصالح الشرطة بالمقاطعة الشرقية بالمحمدية، أمس السبت ، مسبوق قضائيا بعد عدة اتصالات عبر الرقم الأخضر. تلقتها ذات المصالح من عشرات المواطنين، للتبليغ عن شخص يترصد خلال دخولهم المعرض الدولي بالصنوبر البحري بباب الزوار. ثم يقوم باستفزازهم خلال ركن سيارتهم لأجل قبض مبلغ مالي متزعما أنه صاحب الحظيرة .

وتم تقديم المتهم المدعو” ف.هشام” أمام نيابة محكمة الدار البيضاء بالعاصمة اليوم الأحد، ليمثل أمام هيئة المحكمة. وفقا لاجراءات المثول الفوري. لمتابعته بتهمة انشاء حظيرة بدون رخصة والتهديد. وهي التهمة التي تمسك المتهم بانكارها جملة وتفصيلا. مصرحا لرئيس الجلسة بأنه يعمل بالمعرض الدولي بالصنوبر البحري. كونه يملك طاولة لبيع الحلويات بالقرب من مسكنهم العائلي. وبتاريخ الوقائع تك توقيفه من طرف رجال الشرطة من دون أن يعلم بالخلفيات.

كما تبين من خلال محضر الضبطية القضائية حسب ما ذكره القاضي خلال استحوابه المتهم أن الاخير مسبوق قضائيا في قضايا ترويج المخدرات وإنشاء حظيرة بدون رخصة أمام محكمة الحال منذ 2018.

وبيوم الوقائع تلقت مصالح الامن اتصالات عديدة عبر الرقم الاخضر، يشكون شخص يقوم باستفزازهم لأجل دفع مبالغ مالية مقابل ركن سيارتهم بالمعرض الدولي، وبناء على المعلومة تنقلت ذات المصالح لعين المكان. كما تم توقيف المعني، وهز متلبس بتسيير حظيرة المعرض بدون رخصة من السلطات المحلية، مع حجز مبلغ مالي كان بمحفظته الصغيرة يقدر ب900 ألف دج.

في حين، التمس وكيل الجمهورية إنزال عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف 100 ألف دج، ليحيل القاضي ملف القضية للمداولة للنطق بالحكم لاحقا.