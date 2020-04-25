الرقم الأخضر “3040” للتكفل بإنشغالات مكتتبي عدل يدخل الخدمة

دخل حيز الخدمة، اليوم السبت، الرقم الأخضر “3040” للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، للتكفل بانشغالات المكتتبين.

ونقلت الإذاعة الجزائرية، عن المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، محمد طارق بلعريبي، أن الهدف من وضع هذا الخط الأخضر هو الإصغاء والإعلام والتدخل للتكفل بجميع إنشغالات مكتتبي عدل بكل ربوع الوطن.

وأضاف ذات المتحدث، أنه سيتم تشغيل هذا الرقم خلال شهر رمضان من السبت إلى الخميس، من الساعة التاسعة صباحا لغاية الرابعة مساء.

وسيمكن هذا الرقم الأخضر، مكتتبي وقاطني سكنات عدل، من طرح مختلف انشغالاتهم مباشرة إلى الادارة دون الحاجة إلى وساطة، حتى و ان تعلق الأمر بعطب في المصعد، أو مشكل في ملفات الاكتتاب.

وذكر ذات المسؤول، أنه تم تمديد آجال تسديد فاتورة الايجار والاعباء الشهرية، لمدة شهر إضافي، مطمئنا قاطني سكنات عدل أن تسديد هذه الديون سيكون بصفة تدريجية

موضحا أنه لن يفرض على المكتتبين تسديد شطرين في دفعة واحدة، بل سيتم ذلك بصفة تدريجية وفقا لجدول لتسديد المستحقات.