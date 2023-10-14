الركراكي:”الجزائر مرشحة للتتويج بـ”الكان”

أكد الناخب المغربي وليد الركراكي، على صعوبة المنافسة في كأس أمم إفريقيا المقبلة بالكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وصرح وليد الركراكي، أمس الجمعة، في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة الكوت ديفوار:”المغرب ليس مرشحا للتتويج بكأس أمم إفريقيا المقبلة”.

وأضاف الركراكي:”كأس إفريقيا منافسة دوما ماكانت صعبة علينا ولم نصل للنهائي منذ وقت طويل، حيث آخر مرة تأهلنا للنصف النهائي كنت لاعبا وكان لدي شعر”.

وتابع المتحدث:”هناك العديد من المنتخبات تطورت كثيرا رغم عدم تأهلها للمونديال، أبرز مثال ساحل العاج، نيجيريا، الجزائر”.