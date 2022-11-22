الركراكي:”كرواتيا تملك مودريتش ونحن نملك زياش وحكيمي”

أكد مُدرب المُنتخب المغربي، وليد الركراكي، أن تشكيلته ستُقاتل أمام كرواتيا من أجل الشعب المغربي.

حيث قال، الركراكي، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء:”كرواتيا تملك مودريتش لكن نحن أيضا نملك حكيمي ومزراوي وزياش”.

كما أضاف:”كرواتيا هي المرشحة للفوز فهي وصيفة بطل العالم.. لدينا دافع إضافي متمثل في جمهورنا ونشعر بأننا سنلعب على أرضنا”.

قبل أن يختم بخصوص موقعة الغد:”نعد الشعب المغربي بأننا سنقاتل من أجلهم”.