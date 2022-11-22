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الرياضة

الركراكي:”كرواتيا تملك مودريتش ونحن نملك زياش وحكيمي”

بقلم حواز عبد النور
الركراكي:”كرواتيا تملك مودريتش ونحن نملك زياش وحكيمي”
صورة مركبة
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أكد مُدرب المُنتخب المغربي، وليد الركراكي، أن تشكيلته ستُقاتل أمام كرواتيا من أجل الشعب المغربي.

حيث قال، الركراكي، في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء:”كرواتيا تملك مودريتش لكن نحن أيضا نملك حكيمي ومزراوي وزياش”.

كما أضاف:”كرواتيا هي المرشحة للفوز فهي وصيفة بطل العالم.. لدينا دافع إضافي متمثل في جمهورنا ونشعر بأننا سنلعب على أرضنا”.

قبل أن يختم بخصوص موقعة الغد:”نعد الشعب المغربي بأننا سنقاتل من أجلهم”.

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