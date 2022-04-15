الركراكي: “بلماضي أفضل مدرب في إفريقيا”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى مدرب نادي الوداد البيضاوي المغربي، وليد الركراكي، على الناخب الوطني جمال بلماضي، معتبرا اياه حاليا أفضل مدرب في افريقيا.
وصرح الركراكي، خلال ندوته الصحفية: “بالنسبة لي الجزائر تملك حاليا جمال بلماضي، أفضل مدرب في إفريقيا”.
كما أضاف مدرب الوداد المغربي: “بلماضي قام بعمل استثنائي مع الجزائر، وبالنسبة لي يعتبر قدوة لكل المدربين الشبان”.
وتابع وليد الركراكي: “أتمنى أن يواصل بلماضي مهامه مع المنتخب الجزائري، كونه يستحق ذلك، والجزائر تستحقه أيضا لاسعادها مجددا”.
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