الركراكي: “بلماضي أفضل مدرب في إفريقيا”

أثنى مدرب نادي الوداد البيضاوي المغربي، وليد الركراكي، على الناخب الوطني جمال بلماضي، معتبرا اياه حاليا أفضل مدرب في افريقيا.

وصرح الركراكي، خلال ندوته الصحفية: “بالنسبة لي الجزائر تملك حاليا جمال بلماضي، أفضل مدرب في إفريقيا”.

كما أضاف مدرب الوداد المغربي: “بلماضي قام بعمل استثنائي مع الجزائر، وبالنسبة لي يعتبر قدوة لكل المدربين الشبان”.

وتابع وليد الركراكي: “أتمنى أن يواصل بلماضي مهامه مع المنتخب الجزائري، كونه يستحق ذلك، والجزائر تستحقه أيضا لاسعادها مجددا”.