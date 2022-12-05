الركراكي :”سنتعامل مع مباراة إسبـانيا كأنـها نهائي “

أكّد مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي جاهزية لاعبيه لمباغتة منتخب اسبانيا في الدور المقبل من منافسة مونديال قطر.

وقال وليد الركراكي، اليوم الاثنين، خلال الندوة الصحفية :”في كرة القدم نستطيع تحقيق اي شيء، و لابد أن نحلم بذلك”.

وأضاف مدرب منتخب المغرب :”نملك لاعبوا احترفوا في البطولة الإسبانية. ومعرفتنا بأسلوب لعبهم ليس بالضرورة آن المباراة ستكون سهلة، سنتعامل مع اللقاء وكأنه نهائي و سنقدم أفضل ما لدينا”.

وتطرّق الركراكي إلى المنتخب الخصم :” اسبانيا ستستحوذ على مجريات اللقاء، لكن سنجد الحل لذلك،الأهم هو الفوز وأكبر دليل ما حدث في لقاء الأرجنتين والسعودية”.

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