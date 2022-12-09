الركراكي:” سنقدم أفضل ما لدينا من أجل التأهل.. و أتمنى عدم مشاركة رونالدو”

قال الناخب المغربي، وليد الركراكي، اليوم الجمعة، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة البرتغال في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، إنّ فريقه سيسعى للتأهل للمربع الذهبي لمونديال قطر.

وصرح وليد الركراكي:” روح الفريق والعمل الجماعي من أهم عوامل النجاح، سنبذل قصارى جهدنا للفوز على البرتغال”.

وأضاف المتحدث:”سنقدم أفضل ما لدينا من أجل التأهل، وضد إسبانيا لعبنا بأسلوب دفاعي، لكن علينا الاستحواذ أكثر على الكرة أمام البرتغال”.

وتابع المتحدث:” أتمنى عدم مشاركة رونالدو ونعول على دعم الجماهير المغربية والعربية”.