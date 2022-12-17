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الرياضة

الركراكي :”من حق المنتخبات الإفريقية أن تحلم بالتألق في المونديال”

بقلم عزيز طالبي
الركراكي :”من حق المنتخبات الإفريقية أن تحلم بالتألق في المونديال”
الركراكي
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ابدى مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي رضاه التام عما قدّمه منتخب المنتخب في مونديال  قطر رغم الفشل في الفوز بالمركز الثالث.

وقال الركراكي خلال الندوة الصحفية عقب مباراة كرواتيا :”ليس علينا أنا نعتذر، الشكوك التي كانت قبل المسابقة كانت تتعلق بفشل المنتخبات الإفريقية و العربية، كان علينا أن نتجاوز سقفا معينا، وعرفنا آن ذلك كان ممكنا بالعمل والرغبة”.

كما أكّد أن المنتخبات الإفريقية ستقول كلمتها مستقبلا :”اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم من إمكانيات و سيكون قدرة للمغرب و لأي دولة افريقية، أؤكد أن المنتخبات الإفريقية ستقول كلمتها مستقبلا”

وختم :” استفدنا من هذه الدورة، توقفنا في النصف النهائي وهذا جيّد و قبلنا الكاميرون و السنغال، لكن اؤكد في بلدي لا أحد كان يثق في إمكانياتنا سابقا، لهذا سنواصل العمل”.

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