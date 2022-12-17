الركراكي :”من حق المنتخبات الإفريقية أن تحلم بالتألق في المونديال”

ابدى مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي رضاه التام عما قدّمه منتخب المنتخب في مونديال قطر رغم الفشل في الفوز بالمركز الثالث.

وقال الركراكي خلال الندوة الصحفية عقب مباراة كرواتيا :”ليس علينا أنا نعتذر، الشكوك التي كانت قبل المسابقة كانت تتعلق بفشل المنتخبات الإفريقية و العربية، كان علينا أن نتجاوز سقفا معينا، وعرفنا آن ذلك كان ممكنا بالعمل والرغبة”.

كما أكّد أن المنتخبات الإفريقية ستقول كلمتها مستقبلا :”اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم من إمكانيات و سيكون قدرة للمغرب و لأي دولة افريقية، أؤكد أن المنتخبات الإفريقية ستقول كلمتها مستقبلا”

وختم :” استفدنا من هذه الدورة، توقفنا في النصف النهائي وهذا جيّد و قبلنا الكاميرون و السنغال، لكن اؤكد في بلدي لا أحد كان يثق في إمكانياتنا سابقا، لهذا سنواصل العمل”.

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