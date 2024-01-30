الركراكي: “نحن لا نلعب من أجل العرب”

أطلق مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، تصريحات غير مسؤولة، حينما أكد بأن منتخبه لا يهتم بتشريف العرب في الـ”كان” وكل ما يهمه هو تشريف المغرب.

وفي الندوة الصحفية التي نشطها أمس، تحسبا لمباراة اليوم الثلاثاء، أمام جنوب إفريقيا، في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا الجارية بكوت ديفوار، سئل الركراكي، عن إقصاء مصر من المنافسة.

وقال المدرب المغربي: “بالتأكيد المصريون أشقاءنا. ولكن على مستوى البطولة هم مثل الكونغو، وما يهمني هو منتخب المغرب واستكمال المشوار في البطولة من أجل حصد اللقب في النهاية”.

وواصل الركراكي: “إقصاء مصر لا يهمني، بالتأكيد نشعر بالحزن بسبب خروجهم، لأنهم في نهاية المطاف هم إخوتنا… ما يهمني هو المغرب، وشخصيا لا أفكر بالفكرة المتعلقة باللعب من أجل راية العرب. نحن نلعب من أجل منتخب المغرب”.

وختم: “نحن في بطولة إفريقية، لا يجب أن تكون هناك ضجة حول هذه فرق مغاربية أو عربية. الحقيقة هي أن الأمور معقدة لمنتخبات شمال إفريقيا، وباستثنائنا نحن وموريتانيا، فكلها أقصيت مبكرا”.