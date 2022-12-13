الركراكي :” ولدت في فرنسا.. هذا فخر ومتعة لأقابل الديكة”

ابدى مدرب منتخب المغرب فخره و اعتزازه بمقابلة منتخب فرنسا، التي ولد فيها و نشأ و ترعرع فيها كرويا. حيث وصف ذلك بـ “المتعة”.

وقال الركراكي خلال الندوة الصحفية عن هذا الأمر :”أنا لا أفكر في هذا، صحيح لقد ولدت في فرنسا وهذا فخر، و متعة لأقابل فرنسا، في آخر المطاف. هذه كرة القدم وأنا حاليا مدرب المنتخب المغربي”.

كما أضاف الركراكي “لا يهمني من أقابل فرنسا أوالبرازيل. آنا ألعب من أجل الفوز و هذا الآمر لا يهم و لا يخيفني، مواجهة فرنسا، عادية وكنا قد واجهنا سابقا بلجيكا وإنجلترا”.

وختم مدرب الوداد سابقا “نلعب من اجل المغرب و بلدي، و اللاعبين ذوي الجنسية سيكون فرحين في حالة الفوز. المهم هو السعادة للجميع”.

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