الركراكي :” ولدت في فرنسا.. هذا فخر ومتعة لأقابل الديكة”
ابدى مدرب منتخب المغرب فخره و اعتزازه بمقابلة منتخب فرنسا، التي ولد فيها و نشأ و ترعرع فيها كرويا. حيث وصف ذلك بـ “المتعة”.
وقال الركراكي خلال الندوة الصحفية عن هذا الأمر :”أنا لا أفكر في هذا، صحيح لقد ولدت في فرنسا وهذا فخر، و متعة لأقابل فرنسا، في آخر المطاف. هذه كرة القدم وأنا حاليا مدرب المنتخب المغربي”.
كما أضاف الركراكي “لا يهمني من أقابل فرنسا أوالبرازيل. آنا ألعب من أجل الفوز و هذا الآمر لا يهم و لا يخيفني، مواجهة فرنسا، عادية وكنا قد واجهنا سابقا بلجيكا وإنجلترا”.
وختم مدرب الوداد سابقا “نلعب من اجل المغرب و بلدي، و اللاعبين ذوي الجنسية سيكون فرحين في حالة الفوز. المهم هو السعادة للجميع”.
وليد #الركراكي مدرب #منتخب_المغرب:
نعم أنا أحمل الجنسية الفرنسية أيضا لكني سألعب من أجل بلدي المغرب#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022@FRMFOFFICIEL @EnMaroc pic.twitter.com/tDyWOSLaLV
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 13, 2022
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