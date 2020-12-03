الرماد والحمم البركانية تغطي قرى إندونيسيا

غطى الرماد والحمم البركانية القرى القريبة من جبل سيميرو في إندونيسيا، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات.

وحسب موقع أورو نيوز، جاء هذا بعد أن أطلق البركان هديرا ورمادا ساخنا على ارتفاع آلاف الأمتار في الهواء.

وفر مئات الإندونيسيين من قراهم خوفا من الحمم والرماد البركاني وأظهرت لقطات مئات الحيوانات التي نفقت بسبب تدفقات الحمم البركانية.

وحذر رئيس وكالة الكوارث المحلية أن السكان لا يزالون في خطر، حيث تهدد الأمطار الغزيرة بإحداث المزيد من التدفقات البركانية.

وجاء ثوران البركان بعد أيام من عودة بركان جبل “إيلي ليوتولوك” إلى النشاط بأقصى شرق الأرخبيل.

وفر نحو ستة آلاف شخص إلى الملاجئ، بعد خروج دخان كثيف من الحطام على ارتفاع 4 كيلومترات في السماء يوم الأحد الماضي

وأدى هذا إلى إصدار تحذير من استئناف الطيران وإغلاق مطار محلي.