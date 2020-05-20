“الرهيب” لا ينوي التخلي عن براهيمي

يتجه الدولي الجزائري ياسين براهيمي لمواصلة مغامرته الخليجية لموسم جديد على أقل تقدير، وهذا رغم العروض الأوروبية التي وصلته مؤخرا.

وأكدت وسائل الإعلام القطرية بأن نادي الريان، لا يُفكر بأي شكل من الأشكال في التخلي عن خدمات نجمه الأول مُستقبلا.

وأشارت جريدة “العرب” القطرية، بأن إدارة “الرهيب”، تسعى لإستقدام التونسي يوسف المساكني لتشكيل هجوم مخيف مع مُحارب الصحراء.

يُذكر بأن صاحب المُراوغات السحرية، كان مُقترحا في فترة مضت على أولمبيك مارسيليا، ولكن الصفقة لم تنجح بسبب مطالبه المالية المُرتفعة.