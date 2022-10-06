الروائية الفرنسية “آني إرنو” تفوز بجائزة نوبل للأدب 2022

أعلنت الأكاديمية السويدية في ستوكهولم منذ قليل عن فوز الكاتبة الفرنسية آني إرنو بـ”جائزة نوبل للأدب”. ليكون قد فاز بالجائزة ستة عشرة كاتبا فرنسيا حتى اليوم.

وفازت الكاتبة الفرنسية، آني إرنو، اليوم الخميس، بجائزة نوبل للأدب لعام 2022. وتبلغ قيمة الجائزة 10 ملايين كرونة سويدية أي مايعادل (914704 دولارات).

كما تم منح 115 جائزة نوبل في الأدب منذ عام 1901، وحصلت 17 امرأة على الجائزة حتى الآن. وكان عمر أصغر الحاصلين عليها، 41 عاما، وهو روديارد كيبلينج، الذي اشتهر بكتاب “ذا جانغل بوك”. فيما كان أكبر الحاصلين عليها، دوريس ليسينج، عن 88 عاما.

وبدأ أسبوع الإعلان عن جوائز نوبل، الإثنين الفارط، بحصول العالم السويدي سفانتي بابو على جائزة نوبل في الطب لكشفه أسرار الحمض النووي للإنسان البدائي الذي قدم رؤى أساسية لنظام المناعة لدينا. كما فاز ثلاثة علماء معا بجائزة نوبل في الفيزياء، أول أمس الثلاثاء. فيما فاز أمس ثلاثة باحثين، هم كارولين بيرتوزي، ومورتن ميلدال، وباري شاربلس. بجائزة نوبل للكيمياء عن سنة 2022.

كما ينتظر أن يتسلم الفائز، إلى جانب خمسة فائزين آخرين بجوائز نوبل المختلفة لهذا العام، ميدالية وشهادة وجائزة نقدية تبلغ قيمتها تسعة ملايين كرونة. في حفل يقام في ستوكهولم في العاشر من ديسمبر المقبل، في ذكرى رحيل ألفرد نوبل عام 1986.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جائزة نوبل للسلام لعام 2022 يوم الجمعة، وجائزة نوبل في الاقتصاد يوم الاثنين.

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