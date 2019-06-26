الرواق الأخضر..إجراء تسهيلي يستغله المسافرون لتمرير بضائع محظورة

يستغل بعض المسافرين، الرواق الأخضر، الممنوح لهم في إطار إجراءات تسهيلية، في تمرير أشياء محضورة، في الميناء.

وحسب صورة، تحصلت عليها النهار أون لاين، فإن المسافرين، يقومون بإدخال بضائع محظورة أو ذات صبغة تجارية، عبر هذا الرواق .

واتخذت الصورة من باخرة “MÉDITERRANÉE” القادمة من مرسيليا بتاريخ 25 جوان من السنة الجارية.

وتستعمل بعض الأطراف، الاستفادة من تسهيلات المراقبة، لتمرير المحظورات، على غرار المخدرات، ومواد غذائية ممنوعة الدخول إلى أرض الوطن.

ولجأت الحكومة، إلى تخصيص الرواق الأخضر، في إطار الإجراءات المتخذة لتسهيل عملية استقبال أفراد الجالية الجزائرية.

وساعد تفعيل التعليمة الرئاسية، لمرور العائلات والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين على ربح الوقت.