الرواية الجزائرية تسيطر على قائمة المرشحين للجائزة الأبرز عربيًا

كشفت موقع الجائزة العالمية للرواية العربية “آي باف”، اليوم الثلاثاء، عن القائمة الطويلة للدورة الـ13، التي شملت 16 رواية.

ومن بين الأسماء الروائية رُشح للجائزة الأبرز عربيًا، التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار، 4 إصدارات جزائرية.

والروايات الجزائرية المرشحة هي: “حطب سراييفو” لسعيد خطيبي، و”الديوان الإسبرطي” لعبد الوهاب عيساوي، و”سلالم ترولار” لسمير قسيمي، و”اختلاط المواسم” لبشير مفتي.

كما ضمت القائمة: “حرب الغزالة” لليبية عائشة إبراهيم، و”رباط المتنبي” للمغربي حسن أوريد، “حمّام الذهب” للتونسي محمد عيسى المؤدب، “ماذا عن السيدة اليهودية راحيل؟” للسوري سليم بركات، “النوم في حقل الكرز” للعراقي أزهر جرجيس، “لم يُصل عليهم أحد” للسوري خالد خليفة، “ملك الهند” للبناني جبور الدويهي، “الحي الروسي” للسوري خليل الرز، “آخر أيام الباشا” للمصرية رشا عدلي، “سفر برلك” للسعودي مقبول العلوي، “التانكي” للعراقية عالية ممدوح، و”فردقان” للمصري يوسف زيدان.

كما وضّح الموقع إنّ هذه الأعمال إختيرت من بين 128 رواية صدرت في الفترة من جويلية 2018 إلى جويلية 2019، وتقدّمت للمنافسة على هذه الجائزة في دورتها الجديدة.