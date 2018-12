الروبوتات العسكرية قتلت 29 شخصاً في 2018 !!

ووقعت الحادثة في إحدى الشركات اليابانية الشهيرة حيث قامت 4 روبوتات مخصصة لأغراض العسكرية أقدمت على قتل العمال.

ويفيد المصدر بأنه تم وقف روبوتين وتعطيل الثالث، أما الرابع تمكن من الاتصال بالقمر الصناعي وطلب معلومات لإعادة برمجة نفسه.

يذكر أن العديد من العلماء نشطوا ندوات صحفية مؤخراً حول “الذكاء الإصطناعي” التي أضحى “خطرا على البشرية” حسبهم.

This how we all gonna die pic.twitter.com/YsRHhGHfra

— Andre Hill (@andreliftss) December 18, 2018