الروبوتات العسكرية قتلت 29 شخصاً في 2018 !!

المجتمع
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الروبوتات العسكرية قتلت 29 شخصاً في 2018 !! صورة مركبة
بقلم وليد كويني

كشف مصادر إعلامية أمريكية أن الروبوتات القتالية التي يتم إنتاجها بمصانع اليابان قتلت 29 شخصاً، رمياً بالرصاص، منذ فيفري 2018.

ووقعت الحادثة في إحدى الشركات اليابانية الشهيرة حيث قامت 4 روبوتات مخصصة لأغراض العسكرية أقدمت على قتل العمال.

ويفيد المصدر بأنه تم وقف روبوتين وتعطيل الثالث، أما الرابع تمكن من الاتصال بالقمر الصناعي وطلب معلومات لإعادة برمجة نفسه.

يذكر أن العديد من العلماء نشطوا ندوات صحفية مؤخراً حول “الذكاء الإصطناعي” التي أضحى “خطرا على البشرية” حسبهم.


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