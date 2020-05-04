الروسونيري يفكر في عطال لتعويض كلابريا أو كنتي

يتواجد الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي، ضمن اهتمامات العملاق الإيطالي آسي ميلان، تحسبا للميركاتو الصيفي المقبل.

وكشفت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، أن مسؤولي آسي ميلان، يراقبون باهتمام كبير، وضعية يوسف عطال، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وأضاف ذات المصدر، أن إدارة النادي الإيطالي، تضع خريج مدرسة بارادو، ضمن المرشحين لاعويض الرحيل المرتقب هذا الصيف لأحد لاعبيها في الجهة اليمنى، دافيد كالابريا، أو، أندريا كونتي.

ويسعى مسؤولي آسي ميلان، للإستعانة بنجمهم الجزائري إسماعيل بن ناصر، لمحاولة اقناع مواطنه عطال، في الإنظام للروسونيري.

يذكر أن يوسف عطال، يتواجد محل أطماع العديد من الأندية الأوروبية، إلا أنه لازال مرتبطا بعقد مع ناديه نيس الفرنسي، والذي يرفض التفريط في خدماته.