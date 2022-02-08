الروسية فالييفا تدخل تاريخ الأولمبياد بانجاز غير مسبوق

كتبت الروسية كاميلا فالييفا اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ الألعاب الأولمبية الشتوية. اثر تحقيقها انجازا غير مسبوق في أولمبياد بكين.

ونجحت الروسية البالغة من العمر 15 سنة من تنفيذ قفزة من أربع دورات في الهواء في التزلج على الجليد. لأول مرة في تاريخ الأولمبياد.

وخطفت الحسناء الروسية الأنظار بهذه القفزة التاريخية، لتسجل اسمها في تاريخ الأولمبياد وتقود المنتخب الروسي الى احتلال المرتبة الأولى. وافتكاك الميدالية الذهبية، في مسابقة التزحلق الفني على الجليد.

وعبر الممثل الأمريكي الشهير أليك بالدوين عن اعجابه الكبير بأداء البطلة الروسية. وغرد عبر حسابه على الانستغرام “شكرا لك كاميلا فالييفا على منح العالم الجمال الذي يجعل القلب يتوقف”.

وكتب أيضا:” أنا أحب الألعاب الأولمبية لأن الكوكب يتوقف حتى في مثل هذه الأوقات العصيبة لمشاهدة الرياضيين والفنانين مثل كاميلا فالييفا جمال هذا العالم الذي صنعه شخص واحد”.