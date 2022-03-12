الروس يدمرون “عيون” و”آذان” الجيش الأوكراني

وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تدمير المركز الرئيسي للاستطلاع الإلكتروني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها دمرت باستخدام أسلحة عالية الدقة المركز الرئيس. لاستطلاع الإلكتروني التابع لسلاح الإشارة في الجيش الأوكراني.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن قوات الجيش الروسي استهدف صباح أمس. عددا من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية باستخدام أسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة.

وحسب نفس المصدر، فقد تم تعطيل مطار فاسيلكوف العسكري جنوب العاصمة الأوكرانية كييف والمركز الرئيسي. لاستخبارات الإشارات والإلكترونية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بروفوري بشرق كييف.

وفي وقت سابق وجه الجيش الروسي ضربة بسلاح ذي دقة عالية لمنشآت تابعة للأمن الأوكراني. وللمركز الـ 72 الرئيسي الخاص بالعمليات الإعلامية النفسية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في كييف.

وفي سياق التطورات الميدانية دائما، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن حصيلة عمليات قواتها أمس. حيث تحدثت عن إسقاط مروحية أوكرانية من طراز”مي 24″ و3 طائرات من دون طيار بينها واحدة من طراز “بيرقدار”.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف إن الطيران والدفاع الجوي للقوات الجوية الروسية في الجو. أسقط طائرة هليكوبتر من طراز “مي 24” تابعة للقوات الجوية الأوكرانية وثلاث طائرات بدون طيار، واحدة من طراز “بيرقدار تي بي 2″.

وأضاف المتحدث أن القوات الجوية والطائرات بدون طيار الروسية قصفت 79 منشأة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا. بما في ذلك 4 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات، ونظامان للصواريخ المضادة للطائرات.و3 منشآت رادار ومحطة قيادة إلكترونية واحدة، و6 مستودعات للذخيرة ووقود و54 منطقة لتخزين المعدات العسكرية”.

وقدم المصدر حصيلة عمليات الجيش الروسي منذ انطلاق العملية الخاصة بأوكرانيا. حيث كشف عن تدمير 61 طائرة هليكوبتر، و126 طائرة بدون طيار. و1159 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى. و118 قاذفة صواريخ متعددة، و436 قطعة مدفعية ميدانية وهاون. و973 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بأسلحة عالية الدقة عددا من المنشآت العسكرية الأوكرانية اليوم الجمعة. وأن إجمالي الأهداف المدمرة بلغ 3213 منذ بدء العملية.

وأوضحت الدفاع الروسية أن ضربات اليوم أدت إلى تعطيل مطارين عسكريين في لوتسك وإفانو-فرانكوفسك بغرب أوكرانيا.

وأضافت أن الطيران المقاتل والدفاعات الجوية التابعة للقوات البرية للجيش الروسي. أسقطت 3 مروحيات و 8 مسيرات أوكرانيا بينها 5 من طراز “بيرقدار تي بي-2” خلال اليوم الماضي.

بالمقابل أفادت أن ضربات الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش أصابت 107 أهداف للقوات المسلحة الأوكرانية. بينها 6 مراكز قيادة وتحكم ومراكز اتصالات. و 14 مستودع ذخيرة ووقود ومواد تشحيم، و11 موقع تمركز للمعدات العسكرية.

كما دمر الجيش الروسي منذ بدء عمليته في أوكرانيا 98 طائرة و118 مسيرة. و1041 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى. و113 راجمة صواريخ، و389 قطعة من المدفعية الميدانية والهاون. و843 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة.