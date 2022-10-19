الرويبة: حجز مواد تبغ وسجائر مقلدة تفوق مليار سنتيم

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري السابع بأمن المقاطعة الإدارية الرويبة. من معالجة قضية الغش والتقليد والمضاربة في مواد التبغ مع انعدام الفوترة .

قضية الحال جاءت استنادا لمعلومة واردة لذات المصالح مفادها وجود شخص يقوم ببيع مواد التبغ مقلدة. وعليه تم تسطير خطة للإطاحة بالفاعل.

وتحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة وبعد الحصول على إذن بالتفتيش. تم حجز 71610 كيس تبغ للترشق مقلدة. 34400 علبة سجائر مقلدة.

وحسب بيان ذات الجهة الأمنية تقدر القيمة المالية للمحجوزات تقدر بملیار و 228 مليون سنتيم من الـعملة الوطنية.

بعد استيفاء الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.