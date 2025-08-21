الرويسات تفاجئ الساورة في أول ظهور لها بالرابطة المحترفة

افتتح مستقبل الرويسات مشواره في بطولة الرابطة المحترفة، بأفضل طريقة ممكنة. بعدما حقق فوزًا مثيرًا خارج الديار على حساب شبيبة الساورة بنتيجة (1-2).

في مباراة احتضنها ملعب 20 أوت ببشار، اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من البطولة.

الوافد الجديد إلى دوري الأضواء لم يظهر أي رهبة في مواجهة أحد أندية النخبة. إذ دخل المباراة بثقة كبيرة، ترجمها إلى هدف أول سجله اللاعب ناجي خيرة في الدقيقة الـ48، مستغلًا ارتباكًا في دفاع أصحاب الأرض مع بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة الـ68، أعاد مدافع الرويسات ياسين زغاد المنافس إلى اللقاء بطريقة غير متوقعة. حين سجّل هدفًا ضد مرماه، لتتعادل الكفة ويشتعل اللقاء من جديد.

ورغم العودة القوية لأصحاب الأرض، فإن الكلمة الأخيرة كانت لمستقبل الرويسات الذي عرف كيف يخطف نقاط المباراة في الأنفاس الأخيرة.

وذلك بفضل هدف رائع سجله البديل رحماني فؤاد في الدقيقة الـ89. بعد ركنية منفذة بإحكام.

هذا الفوز يمنح الرويسات دفعة معنوية كبيرة في أول ظهور له بين الكبار. ويؤكد أن الفريق لا ينوي لعب دور ثانوي هذا الموسم. بينما سيكون على شبيبة الساورة مراجعة الكثير من الأمور لتدارك التعثر المبكر على أرضه.