الرويسات تفرض التعادل على مستغانم وتواصل مطاردة الصدارة

انتهت مواجهة الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة بين ترجي مستغانم ومستقبل الرويسات بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1).

في مواجهة احتضنها ملعب محمد بن سعيد، وشهدت ندية بين الطرفين.

دخل ترجي مستغانم المباراة بقوة، وتمكن من افتتاح باب التسجيل مبكراً في الدقيقة الثامنة. بعد خطأ فادح من حارس الرويسات في ترويض الكرة. ليستغل متوسط الميدان، بن خليفة، الموقف ويخطف الكرة مسجلاً هدف التقدم وسط فرحة جماهيرية كبيرة.

ورغم محاولات المحليين لمضاعفة النتيجة، إلا أن الدقيقة 45 حملت الخبر السار للضيوف، حين سجل المدافع مصمودي هدفاً ضد مرماه بالخطأ، بعد سوء تعامل مع كرة مهاجم مستقبل الرويسات، ليمنح بذلك التعادل للزوار قبل صافرة نهاية الشوط الأول.

وعرف الشوط الثاني تكافؤاً في اللعب، إذ تبادل الفريقان الهجمات، غير أن غياب الفعالية الهجومية وتألق الحارسين حالا دون تسجيل أهداف إضافية. لينتهي اللقاء بتعادل منطقي يرضي الضيوف أكثر من أصحاب الأرض.

بهذا التعادل، رفع ترجي مستغانم رصيده إلى 5 نقاط، محتلاً المركز السادس مؤقتاً. بعد مشوار متذبذب تخللته خسارة أمام أولمبيك آقبو، فوز على النادي الرياضي القسنطيني، ثم تعادل سلبي مع مولودية وهران.

أما مستقبل الرويسات، فقد واصل بدايته القوية هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن المتصدر أولمبيك آقبو مؤقتاً. بعد انتصارين متتاليين على شبيبة الساورة ومولودية البيض، وهزيمة وحيدة أمام النادي الرياضي القسنطيني.

للإشارة، ستستكمل مواجهات الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة، بمباريات مولودية وهران أمام شبيبة القبائل، مولودية الجزائر أمام أولمبيك آقبو، نجم بن عكنون أمام أتلتيك بارادو، غدا الجمعة.

ومواجهة اتحاد الجزائر أمام اتحاد خنشلة، شباب بلوزداد أمام شبيبة الساورة، أولمبي الشلف أمام مولودية البيض، يوم السبت.