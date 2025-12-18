الرويسات تُلحق أول هزيمة بمولودية الجزائر والشلف تطيح بـ “الحمراوة”

تكبّد فريق مولودية الجزائر أول هزيمة له في البطولة الوطنية، عقب سقوطه خارج الديار أمام مضيفه مولودية الرويسات بنتيجة هدف دون رد.

في اللقاء الذي احتضنه ملعب 18 فيفري بورقلة، لحساب الجولة الثالثة عشرة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وجاء هدف المباراة الوحيد الذي سجله خير الدين مرزوقي في الدقيقة 27، من عمر الشوط الأول ليمنح أصحاب الأرض فوزًا ثمينًا، أنهوا به سلسلة النتائج الإيجابية لمولودية الجزائر هذا الموسم، في مباراة اتسمت بالندية والالتحام، وعرفت تركيزًا دفاعيًا كبيرًا من جانب مولودية الرويسات التي أحسنت تسيير أطوار اللقاء.

وفي مواجهة أخرى عن الجولة ذاتها، حقق فريق جمعية الشلف فوزًا مهمًا على حساب مولودية وهران بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت بملعب محمد بومرزاق بالشلف، ليعزز بذلك رصيده من النقاط ويؤكد استفاقته في الجولات الأخيرة.

وتتواصل منافسات الجولة الثالثة عشرة وسط صراع محتدم في أعلى الترتيب وأسفله، مع تقارب النقاط بين العديد من الفرق، ما ينذر بمواصلة الإثارة في قادم الجولات من البطولة الوطنية.