الرياح القوية تتسبب في سقوط 15 شجرة بالبيض

سجلت محافظة الغابات بولاية البيض اليوم الثلاثاء سقوط 15 شجرة بعاصمة الولاية في ستة مواقع مختلفة على إثر الرياح القوية التي تشهدها الولاية.

وحسب مصادر النهار اونلاين تم تسخير جميع الامكانيات لأجل إزاحتها وفتح الطريق أمام المارة.

كما عرفت قرية بوغرارة ببلدية الشڨيق انقطاع للتيار الكهربائي بسبب تسجيل عطب على مستوى الضغط المتوسط بفعل الرياح القوية. التي عرفتها المنطقة مما استدعى تدخل الفرقة التقنية لمؤسسة سونلغاز لاصلاح ذلك.

وشهدت اليوم العديد من ولايات الوطن هبوب رياح قوية مصحوبة بزوايع رملية تسببت في سقوط عدد من اللافتات وكذا أعمدة الكهبائية. بالإضافة تسجيل توافد عدد كبير من مرضى الربو إلى مصالح الإستعجالات بسبب ضيق في التنفس.

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تسبت الرياح القوية التي ضربت عدد من ولايات غرب الوطن اليوم الإثنين في عدد من الخسائر الماددية دون تسجيل سقوط ضحايا.

وحسب مصادر النهار اونلاين فقد شهدت كل من ولاية تلمسان وسعيدة بالإضافة إلى وهران عدة حوادث بسبب الرياح القوية. وكذا الزوابع الرملية منها سقوط أعهدة كهربائية وأيضا سقوط اللافتات عبر الطرقات. كما تم تسجيل توافد عدد كبير من مرضى الربو إلى مصالح الإستعجالات بسبب ضيق في التنفس.

أين سجلت ولاية تلمسان سقوط لافتة توجيهية عمودية على سيارة من نوع هيونداي آكسنت. بسبب الرياح ما تسبب في خسائر مادية دون حدوث ضحايا.

كما عرفت ولاية النعامة سقوط عمود كهربائي جراء الرياح القوية المصحوبة بالأتربة التي تشهدها اليوم بلدية المشرية. مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

في حين تسببت الرياح في سقوط عمود كهربائي على سيارة بمحور الدوران السانيا وهران. بالإضافة إلى الطوارئ بمستشفى وهران بعد توافد عدد كبير من مرضى الربو.

مصالح الأرصاد الجوية تحذر في نشرية خاصة

ونشرت اليوم مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة اليوم الإثنين، من استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 90 كلم في الساعة. أين ستكون الرياح، مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية. ومن المنتظر ان صلاحية هذه النشرية ستستمر هبوب الرياح إلى غاية الساعة التاسعة من مساء يوم غد الثلاثاء.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تلمسان، وعين تموشنت، ووهران، ومستغانم، وسعيدة، وسيدي بلعباس، النعامة والبيض.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية، من استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 90 كلم في الساعة، مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية. كما سيستمر هبوب الرياح إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم الأربعاء. وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في الشلف، وتيبازة، والجزائر العاصمة، وبومرداس، وتيزي وزو، والبويرة. بالإضافة إلى ولايات المدية، والبليدة، وعين الدفلى، وتيسمسيلت، وتيارت، وغليزان، ومعسكر، والأغواط، والجلفة، المسيلة وبرج بوعريريج.

في حين حذرت نشرية أخرى من استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 90 كلم في الساعة، مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية. وهذا إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء. وتتمثل الولايات المعنية في هذه النشرية في كل من أدرار، وتيميمون، وإن صالح، برج باجي مختار وتمنراست.

كما حذرت ذات المصالح، من استمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية سرعتها تصل إلى 90 كلم في الساعة. وستستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم الأربعاء. وتتمثل الولايات المعنية في هذه النشرية في كل من غرداية، والمنيعة، وبسكرة، وأولاد جلال، والمغير، وتقرت، والوادي، ورقلة وإليزي.