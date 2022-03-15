الرياح القوية تعطل شبكة موبليس و خدمات هاتف الجيل الرابع بمعسكر
على اثر التقلبات الجوية التي شهدتها ولاية معسكر، على غرار باقي ولايات الوطن من هبوب الرياح القوية، سجلت مديرية توزيع الكهرباء و الغاز لمعسكر، عدة أعطاب مست الشبكة الكهربائية ذات التوتر المتوسط و المنخفض بسبب الرياح على غرار سقوط أعمدة و كوابل كهربائية أرضا تسببت في تذبذب في التموين بالطاقة الكهربائية.
وتم منذ الوهلة الأولى للإضطرابات الجوية، استعجال و تعزيز فرق تقنية مؤهلة و مجندة بالوسائل اللازمة من أجل التدخل و اصلاح الأعطاب حسب بيان المؤسسة، كما قد تم اتخاذ جملة من التدابير الإحترازية، من أجل ضمان استمرارية الخدمة بصفة دائمة و التي يسهر على توفيرها عمال مجندون مكونون من فرق مصغرة تعمل، من أجل التدخل في حال حدوث أعطاب أو أي خلل يمس الشبكة الكهربائية و حتى الغازية في نفس السياق فقد توقفت خدمات 04GLTE ببلدية ماوسة، على إثر هبوب الرياح القوية، أين تم تسجيل، سقوط عمود لمحطة 04GLTE ببلدية ماوسة و نفس العمود مثبت عليه تجهيزات محطة للمتعامل موبيليس مما أدى الى توقف خدمات 04 GLTE ، لهذا الموقع، بالإضافة إلى نقص التغطية بالهاتف النقال موبيليس ببلدية ماوسة و دوار محي الدين و دوار سيدي محمد التابعين لها و ما جاورها كبلدية مطمور و قد تنقلت فرق الصيانة التابعة لمؤسسة إتصالات الجزائر و المتعامل موبيليس الى عين المكان و سيتم إعادة تثبيت العمود و إعادة الشبكتين 04GLTE و موبيليس حيز الخدمة، حسب تصريح مسيري المؤسسة.
طالع أيضا: العثور على جثة شيخ متفحمة داخل مسكن بسيدي عبد المومن في معسكر
عثرت مصالح الحماية المدنية وحدة المحمدية بولاية معسكر، على جثة على جثة شيخ متفحمة يبلغ من العمر 86 سنة، داخل غرفته حين كانت ذات المصالح تقوم بإخماد حريق شب داخل المنول بحي 20 مسكن ببلديةسيدي عبد المومن بدائرة المحمدية.
الحريق وقع بمسكن بالطابق الأول لمبنى يتكون من طابق ارضي+ واحد،ذات طابع اجتماعي، حيث خلف الحريق إحتراق غرفة واحدة بكامل الاغراض المتواجدة بها.
كما تم العثور، على جثة الشيخ متفحمة يتم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى دحو دحاوى بمدينة المحمدية. فيما تبقى اسباب الحريق مجهولة لحد الأن فقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الحادث المؤلم.
طالع أيضا: حجز 858 قنطار من أغذية الدواجن والأنعام
تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية معسكر، رفقة أعوان مديرية التجارة و مديرية الفلاحة من حجز مايقارب 858,2 قنطار من مختلف المواد المستعملة في تغذية الدواجن و الانعام.
وجاءت العملية بعد قيام ذات المصالح بعملية مداهمة مشتركة شملت 10 أماكن بين مخازن و نقاط بيع. والتي تعمل دون القيد في السجل التجاري ولا تحوز على فاتورات الشراء. ليتم إخطار الجهات القضائية المختصة و التي أمرت بفتح تحقيق.
وكانت مصالح الدرك الوطني، قد أصدرت بيانا أن نشاط الوسطاء غير الشرعيين تسبب في حرمان مرَبِّي المواشي من اقتناء المواد المدعّمة بأسعار مسَقّفَة. كما جاءت المعلومات بعد حملة مداهمات واسعة ضد الوسطاء غير الشرعيين لتجارة مواد تغذية الأنعام المدعمة.
في حين، قالت عناصر الدرك الوطني، إن العملية استهدفت مداهمة ومراقبة المخازن المستعملة من طرف الوسطاء غير الشرعيين. كما أضافت الهيئة النظامية، أن عمليات المراقبة مست 261 شخص، حرّرت ضد 130 منهم محاضر من طرف محققي الدرك الوطني.
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