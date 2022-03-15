الرياح القوية تعطل شبكة موبليس و خدمات هاتف الجيل الرابع بمعسكر

على اثر التقلبات الجوية التي شهدتها ولاية معسكر، على غرار باقي ولايات الوطن من هبوب الرياح القوية، سجلت مديرية توزيع الكهرباء و الغاز لمعسكر، عدة أعطاب مست الشبكة الكهربائية ذات التوتر المتوسط و المنخفض بسبب الرياح على غرار سقوط أعمدة و كوابل كهربائية أرضا تسببت في تذبذب في التموين بالطاقة الكهربائية.

وتم منذ الوهلة الأولى للإضطرابات الجوية، استعجال و تعزيز فرق تقنية مؤهلة و مجندة بالوسائل اللازمة من أجل التدخل و اصلاح الأعطاب حسب بيان المؤسسة، كما قد تم اتخاذ جملة من التدابير الإحترازية، من أجل ضمان استمرارية الخدمة بصفة دائمة و التي يسهر على توفيرها عمال مجندون مكونون من فرق مصغرة تعمل، من أجل التدخل في حال حدوث أعطاب أو أي خلل يمس الشبكة الكهربائية و حتى الغازية في نفس السياق فقد توقفت خدمات 04GLTE ببلدية ماوسة، على إثر هبوب الرياح القوية، أين تم تسجيل، سقوط عمود لمحطة 04GLTE ببلدية ماوسة و نفس العمود مثبت عليه تجهيزات محطة للمتعامل موبيليس مما أدى الى توقف خدمات 04 GLTE ، لهذا الموقع، بالإضافة إلى نقص التغطية بالهاتف النقال موبيليس ببلدية ماوسة و دوار محي الدين و دوار سيدي محمد التابعين لها و ما جاورها كبلدية مطمور و قد تنقلت فرق الصيانة التابعة لمؤسسة إتصالات الجزائر و المتعامل موبيليس الى عين المكان و سيتم إعادة تثبيت العمود و إعادة الشبكتين 04GLTE و موبيليس حيز الخدمة، حسب تصريح مسيري المؤسسة.

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