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الرياضة الجزائرية في تدهور وولد علي “ماشاف والو”..!!

الرياضة
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الرياضة الجزائرية في تدهور وولد علي “ماشاف والو”..!!
بقلم كريم.تيغرمت

أثارت التصريحات الأخيرة لوزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، بخصوص تواجد الرياضة الجزائرية في أحسن أحوالها، استغراب الوسط الرياضي الجزائري.

وصرح ولد علي، في آخر خرجاته الإعلامية: “الرياضة الجزائرية في صحة جيدة، والدليل إحرازنا للعديد من الميداليات في مختلف المنافسات الدولية”.

التفوق المجهري لبعض الرياضات، أنسى الوزير الخيبات المتتالية للرياضة الجزائرية، في كل من كرة اليد، كرة القدم، ألعاب القوى وغيرها.

تصريحات، دفعت الكثيرين للتساؤل، كيف ستكون تصريحات الوزير، لو حققنا ما حققته الجارة تونس، بطلة إفريقيا لكرة اليد، وكرة الطائرة والمتأهلة لمونديال روسيا.

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