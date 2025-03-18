الرياضة المدرسية في قلب اهتمامات الفاف: لقاء تنسيقي لدعم المواهب

عقدت المديرية التقنية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، أول أمس الأحد، اجتماعا تنسيقيا، بالمركز الوطني لتحضيرات المنتخبات الوطنية، مع الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية.

وحسب بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، حضر هذا الاجتماع، المدير التقني الوطني للاتحاد الجزائري لكرة القدم، علي موسر. ونظيره من الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية، رشيد حفصاوي، الذي كان مرفوقا بمساعده مجيد عباس. كما حضر اللقاء، إطار بالمديرية التقنية الوطنية، إسماعيل هاني. والإداري العام للمديرية التقنية الوطنية، لزهر عتسامنة.

وأوضح بيان “الفاف” أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى محاور عدة، من بينها: العمل على مرافقة المنتخب الوطني المدرسي لأقل من 15 سنة (ذكور) في تحضيراته للمشاركة في البطولة الإفريقية لكرة القدم للمدارس التابعة للاتحاد الإفريقي، المقررة بأكرا (غانا) من 21 إلى 26 أفريل 2025.

كما تم الاتفاق على متابعة مدى تقدم منافسة كأس الجزائر للمؤسسات التربوية. وشكل اللقاء فرصة لتوسيع النقاش ليشمل قضايا أخرى. مع التركيز على الإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى. وجددت المديرية التقنية الوطنية التزامها بدعم ومرافقة المبادرات التي تقودها الاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية، بما يسهم في ترقية أنشطتها.