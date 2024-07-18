الرياضيات تتصدر الشُعب.. إرتفاع نسبة النجاح بـ8 بالمائة

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن نسبة النجاح وطنيا إرتفعت بـ 8 بالمائة هذه السنة

وأشار الوزير، إلى أن نسبة النجاح وطنيا إرتفعت بـ 8 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة. مضيفا أن شعبة آداب وفلسفة تحصلت على 52.47 بالمائة. ولغات أجنبية 64.11 بالمائة، تسيير واقتصاد 47.38 بالمائة. العلوم التجريبية 61.62 بالمائة. الرياضيات 82.25 بالمائة، تقني رياضي الهندسة ميكانية 7.5 بالمائة . وشعبة الفنون نسبة النجاح 79.45 بالمائة. ثانوية الرياضيات 100 بالمائة.

وقال وزير التربية، أن أشبال الأمة نسبة النجاح فيها وصلت إلى 77.95 بالمائة. أما نزلاء مؤسسات إعادة التربية فقفزت النسبة إلى 63.43 بزيادة قدرها 19 بالمائة.