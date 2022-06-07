الرياضيات تُبكي التلاميذ في امتحانات “البيام”!

تميّز اليوم الثاني من امتحان شهادة نهاية التعليم المتوسط “البيام” بصعوبة في مادة الرياضيات، خاصة “الوضعية الإدماجية” التي جمعت بين دروس الفصول الثلاثة‪ .

وقال عدد من التلاميذ إن الموضوع كان صعبا للغاية، ولم ينتظروا مثل هذا الموضوع، باعتبار أن المواضيع التي قاموا بحلّها كانت أسهل من موضوع هذه السنة‪ .

تلاميذ دخلوا في هستيريا وأساتذة ومتخصصون نفسانيون تدخلوا

وقد دخل بعض التلاميذ في حالة هستيريا وبكاء بعد توزيع المواضيع عليهم. كما حدث في مركز إجراء بعين البيان، أين فقد بعض التلاميذ أعصابهم بسبب “الوضعية الإدماجية”، التي كانت – حسبهم – معقّدة للغاية‪ .

لكن وبفضل بعض الأساتذة والمختصين النفسانيين الذين كانوا حاضرين في المركز، عادت المياه إلى مجاريها، وقام التلاميذ بحلّ الموضوع بأريحية أكبر‪ .

“الوضعية الإدماجية” كانت معقّدة ويصعب حلّها حسب بعض الممتحنين

وفي هذا الصدد، قالت “نسرين”: “في التمرين الأول تمّ الجمع بين مواضيع من الفصل الأول والثاني والثالث، الأمر الذي أربك بعض المترشحين”. فيما قالت “سارة” إن دالوضعية الإدماجية كانت معقّدة نوعا ما، وتحتاج إلى وقت كبير من أجل الإجابة عنها”‪ .

من جهته، قال “معاذ” إن “امتحان الرياضيات كان سهلا بالنسبة للتلميذ الذي حضّر منذ بداية السنة الدراسية”. وهو الأمر الذي أكده زميله “منصف”، حيث قال: “بعض زملائي لم يراجعوا دروس الفصل الأول، وهو الأمر الذي ساهم في عجزهم عن حلّ التمارين التي كانت في المتناول، وهي الأسهل من المواضيع التي كنا نجتازها في الفصول التعليمية الثلاثة‪”.

أما بالنسبة للأسئلة الخاصة باللغة الإنجليزية، فقد أكد جل التلاميذ بأنها كانت في المتناول باعتبار أنها جاءت بسيطة ومحددة، حيث لم تكن تحتاج لذكاء كبير للإجابة عنها‪ .

‪ أما الفترة المسائية التي اجتاز فيها التلاميذ مادتي التاريخ والجغرافيا، فقد أكد الأساتذة بأن الأسئلة كانت في متناول الجميع. حيث يستطيع التلميذ الذي يعتمد على الحفظ والآخر الذي يعتمد على الفهم، الإجابة عنها بكل سهولة‪ .

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