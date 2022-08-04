الرياضيون الجزائريون المشاركون في الألعاب الإسلامية يخضعون لفحص كورونا

خضع أعضاء الوفد الجزائري المشارك في الألعاب الإسلامية لعملية إجراء المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا PCR .

وكشفت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك، اليوم الخميس، عن قيام الرياضيين الجزائريين بذات المسحة تحت إشراف اللجنة الطبية للهيئة الأولمبية الوطنية.

كما قالت أن المنافسة ستنطلق يوم 9 إلى غاية 18 اوت بمدينة قونية التركية.

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