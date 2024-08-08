الرياضيون الجزائريون على موعد مع التاريخ في أولمبياد باريس

كشفت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عن برنامج الرياضيين الجزائريين، ليوم غد الجمعة، الذي ينتظر منهم الجزائريين إهداءهم عدد من الميداليات.

وقالت أن البداية ستكون بالبطل جمال سجاتي الذي سينشط نصف النهائي في ألعاب القوى بداية من الساعة 10:30 بالتوقيت الجزائري، ومحمد علي قواند الذي سينشط منافسته على الساعة 10:40 بنفس التوقيت، نفس الشيء بالنسبة لياسر محمد تريكي الذي سيسابق منافسيه في الدقيقة 19:13.

في حين ستنافس البطلة الجزائرية إيمان خليف التي تبحث عن إهداء الجزائر الذهب بداية من الدقيقة 21:51 بالتوقيت المحلي كذلك.