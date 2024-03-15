الرياضيون الجزائريون يحققون نتائج مبهرة في ألعاب الإسكندرية

تمكن الرياضيون الجزائريون من حصد عدد كبير الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في اليوم الثاني من ألعاب الإسكندرية 2024.

و فاز الرياضيون الجزائريون، بـ 2 ميدالية ذهبية، و4 ميداليات فضية إلى جانب 2 برونزية.

وتمكن عبد الرزاق شنين 48 كغ من الفوز بميدالية ذهبية و معاذ شيباني 81 كلغ ميدالية ذهبية، في حين فاز الثلاثي كل من يعقوبي ومزيتي و زبير وعويدات في صنف الأشبال لأقل من 17 سنة. وعبادي وعيد حققا الميدالية البرونزية.