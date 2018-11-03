“الريال” و”البارصا” وكبار أوروبا يتفقون على الإنسحاب من رابطة الأبطال!

فجرت “دير شبيغل” الألمانية، قُنبلة حقيقية، عندما أكدت بأن كبار الأندية الأوروبية، إتفقت على عدم المُشاركة مُستقبلا في رابطة الأبطال.

وكشفت الجريدة بأن “ريال مدريد” و”برشلونة” وعمالقة القارة العجوز، وقعوا إتفاقية سرّية، تقضي بإنشاء دوري جديد خاص بهم في المُستقبل.

وستُسمى هذه المُنافسة بـ”دوري سوبر الأوروبي” وهذا بداية من سنة 2021، يُشارك فيه 16 فريقا، من الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وأوضح المصدر، بأن رغبة “الكبار” في مُغادرة دوري الأبطال، تعود لعدم رضاهم عن المداخيل المالية التي يتحصلون عليها من “الويفا”.