الريال وبرشلونة يكشفان عن تشكيلتهما في كلاسيكو الأرض

يستظيف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، غريمه التقليدي نادي برشلونة، في كلاسيكو الأرض، لحساب الجولة التاسعة من الليغا.

وكشفت إدارة نادي برشلونة، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن التشكيلة الأساسية التي ستبدأ بها هذه القمة الكروية.

كما كشف مسؤولي الريال، من جهتهم عن العناصر التي سيعتمد عليها أنشيلوتي، في سعيه للإطاحة بالنادي الكتالوني.

وضمتم تسكيلة الفريقين، تحسبا لهذه القمة الكروي، أسماء كل من: