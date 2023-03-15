الريال ونابولي ينظمان للفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي

حقّق كل من ريال مدريد و نابولي تأهلا مستحقا إلى الدور ربع النهائي من رابطة الأبطال بعد الفوز على ليفربول وفرانكفورت.

و فاز ريال مدريد على ليفربول مجدّدا في اياب الدور ثمن النهائي اليوم الأربعاء بهدف نظيف من إمضاء المهاجم كريم بن زيمة في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

كما فاز نابولي على فرانكفورت بثلاثية مقابل صفر، بثنائية أوسيمين و هدف زيلنسكي عن طريق ضربة جزاء.

وجسّد الريال سيطرته على الفرق الأوروبية مجدّدا في رابطة الأبطال، في حين حقّق نابولي إنجازا كبيرا بعد غيابه الطويل عن المنافسة الأكثر تشويقا في أوروبا.

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