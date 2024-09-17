الريال يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بفوز وليفربول يقسو على ميلان في عقر دياره

استهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه في رابطة أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، بالفوز أمام منافسه شتوتغارت الألماني، بثلاثية مقابل هدف.

محققاً بذلك أول ثلاث نقاط في المنافسة الأوروبية.

فيما تمكن ليفربول من العودة بفوز ثمين، من ملعب سان سيرو، بعد الفوز أمام ميلان بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف.

واكتسح بايرن ميونيخ الألماني ضيفه دينامو زغرب الكرواتي، بنتيجة 9 أهداف مقابل 2.

وجاءت نتائج باقي المباريات على النحو التالي: