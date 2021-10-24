الريال يحسم الكلاسيكو لصالحه بثنائية على حساب برشلونة

فاز فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، على غريمه التقليدي برشلونة، في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما لحساب الدوري الإسباني.

ودخل ريال مدريد، هذه المواجهة بقوة، ما سمح له بتسجيل هدف السبق في الدقيقة الـ31، عن طريق آلابا.

حاول برشلونة العودة في المباراة في العديد من المناسبات، من خلال بعض المحاولات الخطيرة، لكن دون نتيجة.

وفي الوقت البدل الضائع من عمر المباراة، وبالضبط في الدقيقة الـ92، تمكن الملكي من تعميق الفارق عن طريق فاسكيز، لتنتهي المباراة بهزيمة برشلونة بهدفين لهدف.

طالع أيضا