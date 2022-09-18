الريال يحسم داربي مدريد أمام الأتلتيكو

حسم سهرة اليوم الأحد فريق ريال مدريد داربي العاصمة الإسبانية مدريد أمام الغريم أتلتيكو مدريد.

حيث انتهت مواجهة ملعب واندا ميترو بوليتانو بتفوق الريال بهدفين لهدف وحيد.

وسجل رودريغو وفالفيردي ثنائية الميرينغي في الدقيقتين الـ18 والـ36 على التوالي.

بينما وقع هيرموسو هدف المحليين في الدقيقة 83 قبل أن يُطرد في الدقيقة 90.

كما عرفت هاته المواجهة احتفال رودريغو وفينيسيوس برقصة السامبا في ظل العنصرية التي تعرض لها الأخير مؤخرا بسبب طريقة احتفاله.