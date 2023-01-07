الريال يخوض أول مباراة من دون لاعب إسباني في التشكيلة الأساسية

دخل أمسية اليوم السبت فريق ريال مدريد التاريخ خلال مباراة فياريال في الجولة الـ16 من الدوري الاسباني.

حيث تُعتبر موقعة “لاسيراميكا” أول مباراة رسمية في تاريخ ريال مدريد من دون أي لاعب إسباني في التشكيلة الأساسية.

وتواجد في التشكيلة الأساسية كل من، كورتوا، روديغر، ماندي، ألابا، ميليتاو، تشواميني، كروس، مودريتش، بن زيمة، فينيسيوس، وفالفيردي.

وانتهت هاته المواجهة بخسارة الفريق الملكي بهدفين لهدف وحيد أمام الغواصات الصفراء.