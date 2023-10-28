الريال يطيح بـ”البارصا” ويصعد إلى صدارة “الليغا”

حقق ريال مدريد فوزا مثيرا اليوم السبت، على الغريم التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو، المندرج ضمن فعاليات الجولة الـ 11 من الليغا الاسبانية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم “البارصا” بهدف من دون مقابل، على ملعب “لويس كومبانيس الأولمبي” بهدف إلكاي غوندوغان، عند الدقيقة الـ 6.

وفي الدقيقة الـ 68 من اللقاء، نجح المتألق جود بيلينغهام. في إعادة الأمور إلى نصابها بهدف التعادل، قبل أن يعود في الدقيقة 90+2، ليسجل الثاني ويهدي ناديه فوزا مثيرا.

وبذلك، ألحق “الميرنغي” أول خسارة ببرشلونة في الموسم الجاري. كما نجح نادي العاصمة. بالصعود إلى الصدارة مناصفة مع غريمه التقليدي بـ 28 نقطة لكل منهما مع أفضلية فارق الأهداف لصالح الريال.