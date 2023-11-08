الريال يفوز بثلاثية أمام سبورتينغ ومانشستر يتعثر أمام كوبنهاغن  

أسفرت نتائج مباريات الجولة الرابعة من منافسة دوري المجموعات لرابطة أبطال أوروبا عن مفاجأت من العيار الثقيل أبرزها خسارة مانشستر يونايتد.

و انتهت مباراة، اليوم الأربعاء، بين نابولي و يونيون برلين بهدف مقابل هدف، في حين فاز فريق ارسنال بهدفين مقابل صفر أمام إشبيلية.

وحقق ريال مدريد فوزا كبيرا بثلاثية مقابل صفر أمام سبورتينغ براغا، ما يؤكد الخبرة الكبيرة التي أصبح يملك الملكي في المنافسة الأكثر تشويقا في العالم.

كما فاز فريق كوبنهاغن برباعيية مقابل ثلاثة، أمام مانشستر يونايتد، في حين فاز بايرن ميونيخ بثنائية مقابل واحد غلطة سراي.

وجاءت النتائج كالتالي:

ارسنال 2 / 0 إشبيلية

إندوفن 1 / 0 لانس

نابولي 1 / 1 يونيون برلين

ريال مدريد 3 / 0 سبورتينغ براغا

سالزبورغ 0/ 1 إنتر

ريال سوسيداد 3 / 1 بنفيكا

بايرن ميونيخ 2/ 1 غلطة سراي

كوبنهاغن 4/ 3 مانشستر يونايتد

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