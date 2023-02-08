الريال يقصف الأهلي برباعية ويبلغ نهائي مونديال الأندية

تمكن فريق ريال مدريد من الفوز أمام الأهلي المصري برباعية كاملة مقابل واحد في منافسة كأس العالم للأندية.

وسجّل أهداف ريال مدريد كل من فينيسيوس و فالفيردي إلى جانب رودريغو وأريباس، كما عرفت المباراة تضييع مودريتش ضربة جزاء.

كما سجّل الهدف الوحيد للنادي المصري نبيل معلول عن طريق ضربة جزاء.

وسيواجه الميرنغي السبت المقبل فريق الأهلي السعودي الذي حقّقا تأهلا تاريخيا إلى النهائي في ذات المسابقة.

يذكر، ان المباراة جرت وسط أنظار اللاعب السابق لفريق وفاق سطيف الذي انظم حديثا إلى فريق القرن المصري.

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