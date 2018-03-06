الريال يُحطم البياسجي ويعبر للدور ربع النهائي

فاز ريال مدريد سهرة اليوم الثلاثاء على مُضيفه باريس سان جرمان بثنائية لهدف في لقاء العودة من الدور ثمن النهائي.

لمُنافسة كأس رابطة أبطال أوروبا الذي جرى بملعب “البارك دي برانس” بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبهذه النتيجة ضمن الفريق المدريدي تأهله للدور ربع النهائي بعد فوزه في لقاء الذهاب بثلاثية لهدف على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وسجل للميرينغي رونالدو في الدقيقة ال51 وكاسيميرو في الدقيقة ال80 بينما دون هدف البياسجي كافاني في الدقيقة ال71.

وشهد اللقاء طرد لاعب باريس سان جرمان ماركو فيراتي في الدقيقة ال66.